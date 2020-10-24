"Скорее всего, Петров в этом году уже не сыграет. Он получил травму еще на разминке матча против "Ренна" в Лиге чемпионов, но сыграл 70 минут, причем показал хорошую игру. Он - герой! Не понимаем, как он мог столько сыграть с такой травмой, я восхищен им", - приводит слова Мусаева корреспондент Rusfootball.info.
В текущем сезоне РПЛ 29-летний Петров в составе "Краснодара" провел 9 матчей и забил 2 мяча.
Мусаев: скорее всего, Петров в этом году уже не сыграет
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о травме защитника команды Сергея Петрова.
Фото: РИА Новости
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