Мусаев: скорее всего, Петров в этом году уже не сыграет

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о травме защитника команды Сергея Петрова.

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"Скорее всего, Петров в этом году уже не сыграет. Он получил травму еще на разминке матча против "Ренна" в Лиге чемпионов, но сыграл 70 минут, причем показал хорошую игру. Он - герой! Не понимаем, как он мог столько сыграть с такой травмой, я восхищен им", - приводит слова Мусаева корреспондент Rusfootball.info.



В текущем сезоне РПЛ 29-летний Петров в составе "Краснодара" провел 9 матчей и забил 2 мяча.