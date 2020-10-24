Николич - об игре с "Ротором": такие матчи убивают

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвел итог поединка 12-го тура чемпионата России с "Ротором".
Фото: ФК "Локомотив"
Встреча завершилась поражением "железнодорожников" со счетом 1:2. Напомним, что в конце игры полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук не смог реализовать пенальти.

"Такие матчи убивают, когда пропускаешь после таких моментов, как мы сегодня. Может, не было стопроцентной концентрации. Мы говорили, что это самый важный матч и не будет легко, но потеряли дисциплину. Так бывает", - сказал Николич.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Николич Локомотив Ротор
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