Федун - о победе над "Краснодаром": сделали красиво. Рад, что вышли на чистое первое место

Владелец "Спартака" Леонид Федун подвел итог матча 12-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
Встреча завершилась выездной победой красно-белых со счетом 3:1.

"Сегодняшняя игра против "Краснодара" была одним из самых ярких матчей чемпионата, ребята сделали все красиво. Рад, что "Спартак" вышел на чистое первое место, но впереди еще много туров и борьбы", - сказал Федун.

"Спартак" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

В следующем туре РПЛ московская команда примет "Ростов". Встреча состоится 31 октября и начнется в 16:30 мск.

Источник: Sport24

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Теги: Спартак Федун Краснодар
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