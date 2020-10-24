"Все нормально. Он после болезни, ему очень тяжело пока. Но он все преодолел, заменился. Сложно после такой болезни. Думаю, с «Ростовом» будет играть еще лучше", - сказал Газизов.
Сегодня "Спартак" победил "Краснодар" со счетом 3:1 и вышел на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Джикия в составе красно-белых провел 11 матчей.
Источник: Sport24
Газизов: Джикия после болезни, ему пока очень тяжело
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал замену защитника команды Георгия Джикии в матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!