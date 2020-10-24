Сообщается, что 25-летний форвард с высокой долей вероятности пропустит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".
Азмун пропустил поединок 12-го тура РПЛ с "Рубином" из-за легкого недомогания. Игрок был отстранен от тренировок до получения результатов теста на коронавирус.
Матч "Боруссия" Д - "Зенит" состоится 28 октября.
Источник: "СЭ"
Источник: Азмун пропустит матч с дортмундской "Боруссией"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун имеет проблемы со здоровьем.
Фото: ФК "Зенит"
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