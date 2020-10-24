Игроки "Спартака" смотрели бой Хабиба в раздевалке. Мозес ушел в автобус

После матча 12-го тура РПЛ с "Краснодаром" игроки " Спартака " остались в раздевалке и смотрели бой Хабиба Нурмагомедова.

Фото: ФК "Спартак"

В автобус ушли Виктор Мозес и Эсекиэль Понсе, но аргентинский форвард вернулся в раздевалку, а Мозес - нет, сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале.



Хабиб Нурмагомедов во втором раунде удушающим приемом победил Джастина Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в третий раз. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры. В его активе 29 побед в 29 поединках.