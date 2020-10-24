Эмоции "Рубина" и Слуцкого после победы над "Зенитом" (видео)

Особенные эмоции нашего главного тренера после победы ? pic.twitter.com/CQHApnidnt— «Рубин» Казань (@fcrk) October 24, 2020
Встреча "Зенита" и "Рубина" в Санкт-Петербурге в рамках 12 тура чемпионата России закончилась волевой победой гостей со счетом 2:1. На 26 минуте счет открыл Александр Ерохин, удары Джордже Деспотовича перед перерывом и Дарко Йевтича на 69 минуте принесли 3 очка казанскому клубу. "Зенит" упустил лидерство в чемпионате и с 24 очками после 12 матчей находится на промежуточной второй строчке, "Рубин" с 18 очками занимает 9 место.