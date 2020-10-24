- Что за игра! Счастлив забить еще один гол и сделать ассист. Отличная командная работа, поддержка была невероятной, как и всегда. Мы на вершине лиги! - написал Ларссон в социальной сети.
Встречу 12 тура чемпионата России "Краснодар" - "Спартак" (1:3) шведский нападающий красно-белых начал в стартовом составе и отыграл матч полностью. На 13 минуте игры Ларссон отдал результативный пас на Эсекиеля Понсе, после чего аргентинец открыл счет. На 82 минуте Джордан точным ударом подвел итог матча, получив передачу в штрафной от Александра Кокорина.
Ларссон - о победе "Спартака" над "Краснодаром": отличная командная работа, невероятная поддержка болельщиков
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон в своем инстаграме прокомментировал победный матч красно-белых против "Краснодара" (3:1).
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