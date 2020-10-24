- Перед игрой мы говорили, что сегодня самый важный матч для нас. Может быть, кто-то уже подумал о "Баварии". Концентрация и дисциплина не были на должном уровне. Сегодня футбол нас оштрафовал, - передает слова Николича пресс-служба "Локо".
В матче 12 тура РПЛ "Локомотив" на своем поле уступил волгоградскому "Ротору" со счетом 1:2. Эта победа стала для новичка Премьер-лиги первой в этом сезоне. "Железнодорожники" набрали 21 очко в 12 матчах и по итогам тура могут опуститься на пятое место в таблице. Следующий матч "Локо" проведет во вторник 27 октября в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".
Николич - о поражении "Локомотива" от "Ротора": футбол нас оштрафовал
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал игру своей команды против "Ротора" (1:2).
Фото: ФК "Локомотив"
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