"Джикия и Бакаев в огне". "Спартак" отметил победу Хабиба в раздевалке после игры с "Краснодаром" (видео)
Московский "Спартак" после победного матча с "Краснодаром" почти в полном составе остался в раздевалке для просмотра чемпионского боя Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гейджи.
"Спартак" одержал гостевую победу над "Краснодаром" со счетом 3:1 в матче 12 тура РПЛ и вышел на чистое первое место в турнирной таблице. Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гейджи и после боя объявил о завершении карьеры, в ходе которой выиграл 29 профессиональных боев из 29.
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