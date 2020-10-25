"С победой, "Спартак", - написал Кокорин.
"Спасибо за голевую передачу, бро", — прокомментировал Ларссон.
"Всё для тебя, просто забивай", — ответил ему Александр.
Напомним, что при счете 2:1 в пользу красно-белых Ларссон забил 3-й гол в ворота "Краснодара" после ассиста Кокорина. Также в составе московского клуба результативными ударами отличились Эсекиэль Понсе и Виктор Мозес. Для нигерийца этот гол стал дебютным за "Спартак".
Победа над "Краснодаром" позволила красно-белым единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата России. После 12-и туров у команды Доменико Тедеско 27 очков.
Кокорин - Ларссону: все для тебя, просто забивай
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин прокомментировал свою голевую передачу Джордану Ларссону в победном матче 12-го тура РПЛ с "Краснодаром" (3:1).
Фото: "инстаграм" Александра Кокорина
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