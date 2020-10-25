- Выиграть титул непросто, но еще сложнее его защитить. С победои?, Хабиб Нурмагомедов! - гласит текст поста пресс-службы ЦСКА.
24 октября российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу во втором раунде чемпионского боя в легком весе UFC против Джастина Гейджи из США и защитил свой титул. ЦСКА с 22 очками после 11 матчей занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ и имеет шансы подняться на второе место по итогам тура в случае победы над тульским "Арсеналом".
ЦСКА - Хабибу: выиграть непросто, но еще сложнее защитить титул
Инстаграм-аккаунт ЦСКА опубликовал поздравительный пост, адресованный Хабибу Нурмагомедову.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!