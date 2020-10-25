"По поводу предложенного контракта Тедеско. Вчера очень удивился опубличиванию информации трехнедельной давности, особенно в ситуации, когда тренер ясно дал понять, что вопрос на паузе (с его стороны), хотя это и был ответ на вопрос журналиста.
Есть целый ряд вопросов и нюансов, которые нужно решить, чтобы снять с паузы сложившуюся ситуацию. Но есть моменты, которые на 100% требуют тишины", - написал Конов в своем телеграм-канале.
Напомним, что генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов после победного матча с "Краснодаром" (1:3) заявил, что клуб сделал предложение Тедеско о продлении контракта.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги под руководством немецкого специалиста "Спартак" после 12-и туров имеет 27 очков и занимает 1 место.
Конов - о контракте Тедеско: вопрос на паузе. Нужно решить целый ряд нюансов
Журналист Василий Конов прокомментировал ситуацию вокруг контракта главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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