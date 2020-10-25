Источник: Федун готов предоставить Хабибу Нурмагомедову спартаковский стадион для проведения боя

Владелец " Спартака " Леонид Федун выразил готовность предоставить бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову стадион для очередного боя.

Накануне Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи и после боя объявил о завершении карьеры. Однако, если Хабиб решит возобновить карьеру, его бой может пройти на "Открытие Арене", сообщает источник.



Источник: телеграм-канал Василия Конова