Источник: Федун готов предоставить Хабибу Нурмагомедову спартаковский стадион для проведения боя

Владелец "Спартака" Леонид Федун выразил готовность предоставить бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову стадион для очередного боя.
Накануне Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи и после боя объявил о завершении карьеры. Однако, если Хабиб решит возобновить карьеру, его бой может пройти на "Открытие Арене", сообщает источник.

Источник: телеграм-канал Василия Конова

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Теги: Нурмагомедов Федун Спартак
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