"Я повзрослел и переоценил какие-то вещи. Раньше слишком благоговел перед знаменитыми партнерами: "О, Халк! Я же тебя раньше только по телевизору видел! Ну, тут я тебя трогать не буду, сыграю поаккуратнее…" Но в "Ростове" я изменился. Благодарен тренерскому штабу "Ростова", который поверил в меня и помог раскрыться. В "Краснодаре" тоже отличные специалисты — уверен, здесь я стану еще сильнее", — цитирует Чернова пресс-служба "Краснодара".
Напомним, что Чернов перешел в "Краснодар" из "Ростова" в октябре этого года. Также в карьере защитника были такие клубы, как "Зенит", "Тосно", "Химки", "Томь", "Оренбург" и "Енисей".
В нынешнем сезоне РПЛ в составе краснодарского клуба 28-летний футболист провел 2 матча и результативными действиями не отметился.
"Краснодар" набрал 18 очков после 12-и туров и занимает 8-е место в чемпионате России.
Источник: Источник: Официальный сайт ФК "Краснодар"
Защитник "Краснодара" Чернов: раньше благоговел перед знаменитыми партнерами: "О, Халк! Сыграю аккуратнее"
Защитник "Краснодара" Евгений Чернов рассказал, за счет чего ему удалось достигнуть качественного прогресса в последнее время.
Фото: ФК "Ростов"
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