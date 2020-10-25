Защитник "Краснодара" Чернов: раньше благоговел перед знаменитыми партнерами: "О, Халк! Сыграю аккуратнее"

Защитник "Краснодара" Евгений Чернов рассказал, за счет чего ему удалось достигнуть качественного прогресса в последнее время.

Фото: ФК "Ростов"