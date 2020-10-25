Степашин: к 2023 году "Динамо" должно быть одной из лучших команд в Европе

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин рассказал о целях команды.
Фото: ФК "Динамо"
"Меня всегда критикуют за то, что слишком оптимистичен, но очень надеюсь на команду. Все-таки стадион теперь есть. Никто не снимает задачу к 2023 году — к 100-летию "Динамо". Клуб должен быть одним из лучших команд в Европе", - приводит слова Степашина "Спорт-экспресс".

Напомним, что после 12-и туров "Динамо" имеет в своем активе 20 очков и занимает 5-е место в Российской Премьер-Лиге. Следующий матч бело-голубые проведут на выезде 1 ноября против "Тамбова". Начало встречи - в 19:00 по Москве.

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Теги: Динамо Степашин
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