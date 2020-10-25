"Помимо всех наших изменений в составе с точки зрения продаж, еще и после сборных и Байрамян, и Норманн вернулись с травмами. Байрамян уже восстановился, Норманн еще нет", - приводит слова Карпина клубная пресс-служба.
В нынешнем сезоне РПЛ Норманн провел 9 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Матч "Ростов" - "Химки" начнется 25 октября в 16:30 по Москве.
Источник: официальный сайт ФК "Ростов"
Норманн не попал в заявку "Ростова" на матч с "Химками" из-за травмы
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал отсутствие полузащитника Матиаса Норманна в заявке на матч с "Химками" в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
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