Норманн не попал в заявку "Ростова" на матч с "Химками" из-за травмы

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал отсутствие полузащитника Матиаса Норманна в заявке на матч с "Химками" в 12-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Ростов"