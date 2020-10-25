"Думаю, можем занести себе этот матч в актив. Играли в гостях против конкурента по таблице, смогли увезти ничью из Екатеринбурга. Тем более в прошлом сезоне мы "Уралу" дважды проиграли. С этой точки зрения сегодняшняя ничья это тоже движение вперёд", - приводит слова Худякова "Чемпионат".
Напомним, что встреча "Урала" и "Тамбова" завершилась нулевой ничьей. "Волки" с 12-ю очками после 12-и туров занимают 12-ю строчку в Российской Премьер-Лиге. В активе "Урала" 11 очков и 13 место в турнирной таблице.
Худяков: для "Тамбова" ничья с "Уралом" — это движение вперед
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с "Уралом".
Фото: ФК "Тамбов"
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