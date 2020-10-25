"Спартак" показал, что осталось за кадром в победном матче с "Краснодаром" (видео)
Пресс-служба "Спартака" опубликовала видео, в котором показаны эксклюзивные моменты матча 12-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Напомним, что встреча "Краснодара" и "Спартака" завершилась победой красно-белых со счетом 3:1. В составе московской команды забивали нападающие Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе, а также полузащитник Виктор Мозес, для которого этот гол стал дебютный в новой команде. У "Краснодара" отличился хавбек Леон Сабуа.
Источник: YouTube-канал ФК "Спартак"
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