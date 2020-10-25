Москвичи взяли полузащитника в аренду у "Челси". Он будет выступать за "Спартак" до конца сезона.
С приходом Мозеса "Спартак" закрыл проблемную позицию крайнего защитника. Ранее на ней играл Роман Зобнин, который является номинальным центральным полузащитником.
"Мозес — классный футболист, в этом нет сомнений. Когда он только пришел в команду, ребята говорили, что он немного стеснялся. Но это понятно. Но в целом он молодец. И особенно его приходу рад Рома Зобнин", - цитирует Джикию Sport24.
Джикия: особенно приходу Мозеса рад Зобнин
Капитан "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о своём новом одноклубнике Викторе Мозесе.
Фото: ФК "Спартак"
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