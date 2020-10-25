Черевченко: "Ростов" прилично играет, сегодня "Химки" вытерпели"

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко подвёл итоги матча 12-го тура РПЛ.
Фото: Sportbox
В 12-м туре подмосковный клуб одержал победу над "Ростовом" со счётом 2:0. После этого "Химки" набрали девять очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Черевченко по ходу сезона возглавил "Химки", сменив на посту главного тренера Дмитрия Гунько. Сам Гунько стал главным тренером команды перед началом сезона.

"Мы изначально знали, что будет тяжёлый матч — "Ростов" прилично играет. Сегодня вытерпели. Дождались шанса в конце игры и забили два мяча. Когда отменили два назначенных пенальти, руки не опустили. Наоборот — разозлились по-спортивному. И вот итог!", - цитирует Черевченко пресс-служба "Химок".

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Теги: Химки Ростов Черевченко
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