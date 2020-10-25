Встреча закончилась со счётом 3:1. Уже на 14-й минуте хозяева вышли вперёд после того, как Бернард Бериша реализовал пенальти. Во втором тайме Азер Алиев восстановил равновесие, а ещё через минуту грозненцы остались в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Андрей Семёнов.
Тем не менее, играя в меньшинстве, "Ахмат" сумел забить ещё дважды. Сперва отличился Владимир Ильин, а затем Бериша оформил дубль.
"Ахмат" набрал 17 очков, грозненцы занимают 10-е место в турнирной таблице. "Уфа" с шестью очками располагается на 16-м, последнем месте.
Чемпионат России. 12 тур
Ахмат – Уфа - 3:1
Голы: Бериша, 14 (пен.), 78, Ильин, 69 - Алиев, 56
Ахмат: Шелия, Богосавац, Нижич, Семёнов, Ненахов, Тимофеев, Исмаэл, Бериша (Альсултанов, 80), Харин (Садулаев, 80), Ильин (Быстров, 72), Мелкадзе (Анхель, 62)
Уфа: Беленов, Табидзе, Сухов (Жамалетдинов, 90), Йокич, Плиев, Никитин, Алиев, Голубев, Карп (Сысуев, 82), Кротов, Андрич
Предупреждения: Семенов, 43, Плиев, 44, Табидзе, 52, Бериша, 80, Йокич, 88
Удаление: Семенов, 58
"Ахмат" в меньшинстве победил "Уфу"
В Грозном завершился матч 12-го тура РПЛ, "Ахмат" на своём поле победил "Уфу".
Фото: ФК "Ахмат"
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