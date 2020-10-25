Накануне Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере. Российский боец после окончания поединка сообщил об окончании карьеры.
"Болел ли кто-то против Хабиба? Все только за — и точка! Если бы кто-то выразил поддержку сопернику Хабиба, то, полагаю, в раздевалке случился бы ещё один турнир UFC 254 (смеётся)!" - приводит слова Джикию Sport24.
Джикия: если бы кто-то был против Хабиба, в раздевалке "Спартака" случился бы ещё один турнир UFC
Капитан "Спартака" Георгий Джикия заявил, что все футболисты московского клуба поддерживали российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова в поединке с американцем Джастином Гэтжи.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!