Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу "Спартака". После окончания матча гендиректор "Краснодар" Владимир Хашиг заявил, что арбитр действовал предвзято. По словам Хашига, одинаковые эпизоды судья трактовал в пользу "Спартака".
"Соглашусь с Мусаевым: если при голе Понсе фола нет, то как можно не засчитывать гол Кайо? Обычная борьба при подаче штрафного. Счёт стал бы 2:2, и неизвестно, чем бы закончился матч", - написал Евсеев в "инстаграме".
По некоторым данным, в РФС также остались недовольны работой судьи Владислава Безбородова. Теперь к нему могут быть применены санкции.
Евсеев: если при голе Понсе фола нет, то как можно не засчитывать гол Кайо?
Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев согласился с руководством "Краснодара", которое раскритиковало работу судей в матче 12-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: Sportbox
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