Встреча закончилась победой грозненцев со счётом 3:1. Бериша в этом матче стал автором дубля. После окончания встречи Бериша отметил поддержку руководства клуба. Президент "Ахмата" является Магомед Даудов, а почётным президентом - Рамзан Кадыров.
"Мы отработали эту игру всей командой. Все выглядели хорошо. Нам нужно продолжать в том же духе. При поддержке такого президента клуба, таких болельщиков ничего не остается, как работать и прибавлять", – цитирует Беришу "Матч ТВ".
Бериша после победы над "Уфой" похвалил президента "Ахмата" и болельщиков
Полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура РПЛ с "Уфой".
Фото: ТАСС
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