Рахимов: "Уфа" плохо распорядилась преимуществом, которое получила в матче с "Ахматом"

Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов раскритиковал своих подопечных после матча 12-го тура с "Ахматом".



Фото: ТАСС