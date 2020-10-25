"Уфа" уступила со счётом 1:3. При этом команда Рахимова играла в большинстве в течение тайма. За это время уфимцы пропустили дважды.
"Мы очень плохо распорядились тем преимуществом, которое получили. Я считаю, что мы глупо сыграли в этой ситуации, позволив «Ахмату» забить два мяча в меньшинстве. Это наши проблемы", - цитирует Рахимова "Матч ТВ".
Рахимов: "Уфа" плохо распорядилась преимуществом, которое получила в матче с "Ахматом"
Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов раскритиковал своих подопечных после матча 12-го тура с "Ахматом".
Фото: ТАСС
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