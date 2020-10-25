По словам Лепсаи, "быки" ведут соответствующую работу. При этом пока "Краснодар" не приобретает такого футболиста, потому что в команде нет места для ещё одного легионера.
В нынешнем сезоне "Краснодар" дебютировал в Лиге чемпионов. "Быки" пробились в групповой этап турнира после того, как победили ПАОК в квалификации Лиги чемпионов.
"Я немного в курсе планов этой команды. В "Краснодар" приедет достаточно сильный, например, нападающий. Мирового уровня. Клуб придет к этому. Мы понимаем, что Сергей Галицкий — человек амбициозный. Он найдёт возможности и приобретет мощного игрока", — сказал Лепсая в эфире "Матч ТВ".
Лепсая: в "Краснодар" приедет достаточно сильный нападающий мирового уровня
Бывший гендиректор "Балтики" Тимур Лепсая заявил, что "Краснодар" намеревается приобрести игрока топ-уровня.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!