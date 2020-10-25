"Зенит" после успешного старта начал испытывать проблемы. В РПЛ питерцы в пяти последних матчах одержали лишь две победы. А в 12-м туре "Зенит" неожиданно на своём поле уступил "Рубину" (1:2).
В то же время сине-бело-голубые неудачно стартовали в Лиге чемпионов, проиграв в первом туре на своём поле "Брюгге" со счётом 1:2.
"По мне, "Зенит" вне тройки – это реально. Другое дело, что чемпионский опыт имеет значением. Питерцы способны брать очки там, где другие не возьмут. И из их последних неудач не надо делать далекоидущих выводов. У всех будут взлеты и падения, всем придётся выдерживать жесткий график с отъездами игроков в сборные", - цитирует Панова "Советский спорт".
Панов: по мне, "Зенит" вне тройки - это реально
Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов поделился мнением об игре питерского клуба в нынешнем сезоне.
Фото: Sportbox
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