"Большой неожиданности в результате нет — тем более все команды, играющие в Лиге чемпионов, проиграли в минувшем туре. Это вообще беда нашего футбола, что игроки не могут взять и перестроиться, сыграв с "Ротором" так же, как играли с "Зальцбургом". Сейчас это закономерность. Недостаточно профессионализма у футболистов и умения у тренерского штаба", - передает слова Наумова "Известия".
Напомним, что все российские команды, участвующие в групповой стадии Лиги чемпионов ("Зенит", "Краснодар" и "Локомотив"), потерпели поражения в матчах 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Локомотив" после 12-и туров имеет 21 очко и занимает 4-е место в РПЛ. "Ротор" же расположился на 15-й строчке с 6-ю очками.
27 и 28 октября "Локомотив", "Краснодар" и "Зенит" проведут свои матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией", "Челси" и дортмундской "Боруссией" соответственно.
Наумов — о поражении "Локомотива": это недостаток профессионализма у игроков и умения у тренеров
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о поражении красно-зеленых от "Ротора" (1:2) в 12-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"
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