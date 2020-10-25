"Семак, по-моему, в тупике. Когда тренер видит, что команда явно не свежа, как в матче с "Брюгге", что она явно не держит идею, устала и выглядит усталой. И когда ты в этой ситуации уставшую команду практически без ротации выпускаешь на матч чемпионата России, каким бы он ни был важным и существенным, это означает, что у тебя ходы исчерпаны.
Ну ты проиграй! Ты проиграл бы этот матч просто другими футболистами. А так, ты проиграл теми же, что и "Брюгге", и этими же поедешь играть ещё и в Дортмунд. Это по определению крайне проигрышный и очень рискованный ход", — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
Напомним, что петербургский "Зенит" потерпел два домашних поражения подряд. Сначала подопечные Сергея Семака не смогли сломить сопротивление бельгийского "Брюгге" (1:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, а затем уступили возглавляемому Леонидом Слуцкий казанскому "Рубину" (1:2) в 12-м туре Российской Премьер-Лиги.
В среду, 28 октября, "Зениту" предстоит выездной матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Встреча начнется в 23:00 на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Отметим, что обе команды потерпели поражение в стартовом матче группового этапа ЛЧ. Вместе с "Зенитом" и "Боруссией" в группе F Лиги чемпионов находятся "Лацио" и "Брюгге".
В РПЛ "Зенит" после 12-и туров занимает 2-е место, уступая лидирующему московскому "Спартаку" на 3 очка.
Источник: YouTube-канал "Василий Уткин"
Уткин раскритиковал решения главного тренера "Зенита" Семака
Футбольный блогер и комментатор Василий Уткин высказался о положении главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Эгриси"
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