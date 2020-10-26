Краснодарский клуб просит рассмотреть эпизод с голом Эсекьеля Понсе на 13-й минуте и момент на 65-й минуте, когда был не засчитан гол Кайо.
В матче 12-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле проиграл "Спартаку" со счетом 1:3.
В текущем сезоне РПЛ краснодарская команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Источник: Metaratings.ru
Источник: "Краснодар" попросил рассмотреть спорные эпизоды матча со "Спартаком"
"Краснодар" попросил Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС дать оценку двум эпизодам матча со "Спартаком".
Фото: ФК "Краснодар"
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