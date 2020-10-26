"Как бы это громко ни звучало, я рад, что сложилась такая ситуация". Мамаев - о времени в тюрьме

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал, чему его научила тюрьма.
Фото: ФК "Ростов"
"Что я осознал и переосмыслил за год, проведенный за решёткой? Абсолютно всё, что я делал не так. В первую очередь - отношение к своей семье, своей жене, к детям, к родителям. Не хочется больше этого повторять. Как бы это громко не звучало, я рад, что сложилась такая ситуация... Я очень сильно вырос в духовном плане, в человеческом плане, для меня многое ушло на второй план. Важно - это семья, близкие тебе люди и быть просто порядочным и хорошим человеком", - сказал Мамаев в видео на YouTube-канале "КраСава".

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Теги: Мамаев
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