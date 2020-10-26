По информации источника, 24-летний футболист входит в список тех, за кем наблюдает московский клуб.
Журавлев является воспитанником "Кубани". В нынешнем сезоне ФНЛ в составе "Волгаря" защитник принял участие в 16-и матчах, в которых получил 2 желтые и 1 красную карточку.
Источник: "Чемпионат"
"Динамо" проявляет интерес к защитнику "Волгаря" Журавлеву
Защитник "Волгаря" Юрий Журавлев входит в сферу интересов "Динамо".
Фото: ФК "Волгарь"
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