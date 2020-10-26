"Я могу сказать за себя, что деньги мне не доставались легко. Я шел через тернистый путь, у меня были травмы, у меня не сразу все по маслу. Я считаю, что своим трудом футболисты заслуживают тех денег, которые они получают. Они ни у кого их не крадут. Им дают контракты - они подписывают", - сказал Селихов в интервью YouTube-каналу "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне 26-летний Селихов провел только одну игру за "Спартак-2" в ФНЛ.
Селихов оказался в "Спартаке" в январе 2017 года, но из-за травм провёл за клуб лишь 37 игр, в которых пропустил 38 голов и 14 раз сыграл "на ноль".
Селихов: своим трудом футболисты заслуживают тех денег, которые они получают
Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал о зарплатах футболистов.
Фото: ФК "Спартак"
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