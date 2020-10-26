Сообщается, что руководство "Арсенала" не будет увольнять Подпалого, как минимум, до зимнего перерыва. Руководитель клуба Гурам Аджоев полностью поддерживает нынешнего главного тренера команды.
Сегодня "Арсенал" в матче 12-го тура РПЛ проиграл ЦСКА со счетом 1:5.
Команда Подпалого занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
Источник: "СЭ"
Источник: "Арсенал" не рассматривает увольнение Подпалого до зимы
Главный тренер "Арсенала" Сергей Подпалый продолжит работать с тульской командой.
Фото: Матч ТВ
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