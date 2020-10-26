Аршавин: видно, кто-то копает под Семака

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера петербургской команды Сергея Семака.
Фото: РПЛ
"Видно, кто-то копает под Сергея Богдановича. Кому это может быть выгодно? Не знаю. Видимо, после поражений в матчах с "Брюгге" и "Рубином" появились подобные слухи", - сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ".

Ранее появилась информация, что "Зенит" ведет переговоры с Маурисио Почеттино.

В текущем сезоне РПЛ "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

В ближайшем матче петербургская команда сыграет в Лиге чемпионов с дортмундской "Боруссией". Встреча состоится 28 октября в Дортмунде и начнется в 23:00 мск.

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Теги: Семак Зенит Аршавин
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