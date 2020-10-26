Встреча завершилась победой "армейцев" со счетом 5:1. Первый мяч в этой игре с пенальти забил Чалов.
"Самое главное, что удалось добыть три очка. Мы набрали ход и нужно его поддерживать. Нужно было забить быстрый мяч, чтобы соперник раскрылся, но удалось это сделать только в конце первого тайма. Во втором тайме игроки "Арсенала" раскрылись и мы их ловили на контратаках", - сказал Чалов клубной пресс-службе.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Чалов в составе ЦСКА провел 9 матчей и забил 1 мяч.
Чалов: набрали ход и нужно его поддерживать
Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал матч 12-го тура РПЛ с "Арсеналом".
Фото: Известия
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