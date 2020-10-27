Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин опубликовал в своем инстаграме видео вручения ему именной футболки. Таким образом клуб решил поощрить своего голкипера за 100 "сухих" матчей, сыгранных Шуниным в составе бело-голубых.
-100 "сухарей" за "Динамо". Спасибо, команда! Как сказали в раздевалке: "Ну, где 100, там и 200". Заходим на второй круг, - написал Шунин в тексте поста.
33-летний вратарь Антон Шунин является воспитанником и текущим капитаном "Динамо", в котором провел всю свою карьеру. На взрослом уровне голкипер играет за бело-голубых с 2007 года.
Шунин получил именную футболку за 100 "сухих" матчей в "Динамо"
"Динамо" вручило именную футболку за 100 матчей без пропущенных голов голкиперу команды Антону Шунину.
Фото: ФК "Динамо"
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