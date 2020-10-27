"Как я понял, он хочет работать. Думаю, он не сказал своего последнего слова. Тем более, в последнее время много новостей то о "Динамо", то о "Сочи".
Такие люди, как Курбан Бекиевич и Юрий Семин, должны делиться опытом. Думаю, они должны воспитать ряд тренеров, чтобы их знания не пропали просто так", - передает слова Кундухова "Бизнес Online".
Напомним, что Бердыев находится без клуба с 2019 года. Последней командой специалиста был казанский "Рубин". Также в России 68-летний тренер возглавлял "Ростов" и "Кристалл".
Ранее появились слухи о возможном назначении Бердыева главным тренером "Динамо", однако московский клуб возглавил немецкий специалист Сандро Шварц. Также была информация об интересе к Курбану Бекиевичу со стороны "Сочи".
Кундухов: Бердыев хочет работать. Он не сказал своего последнего слова
Бывший тренер-реабилитолог "Рубина" Эдуард Кундухов делился мыслями о будущем тренера Курбана Бердыева.
Фото: ФК "Рубин"
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