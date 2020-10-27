"Не вижу тут никакой связи! Заявление Федуна никак не связано с нынешним судейством матчей "Спартака". Перекосы бывают и в ту, и в другую сторону. Считаю, что наше судейство просто стало квалифицированнее. Жалоб стало гораздо меньше. По сравнению с прошлым сезоном – в два раза меньше", - передает слова Хачатурянца "Спорт-экспресс".
Напомним, что после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Сочи" (2:2) и ошибочно назначенного пенальти в ворота красно-белых судьей Василием Казарцевым Федун заявил о намерении снять команду с чемпионата России, однако позже поменял свое решение.
После 12-и туров подопечные Доменико Тедеско лидируют в РПЛ, набрав 27 очков.
Хачатурянц: заявления Федуна не связаны с нынешней работой арбитров
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал мнение о влиянии на работу арбитров заявления владельца "Спартака" Леонида Федуна о возможном снятии московского клуба с чемпионата.
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