Мусаев прокомментировал приход в "Краснодар" нового тренера по физподготовке

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о новом физиотерапевте клуба Джоне Филлипсе.

Фото: ФК "Краснодар"

"Мы давно искали человека, который бы усилил эту часть нашей работы. У нас есть хороший тренер, Алексей Малахов, но мы считаем, что должно быть больше специалистов, так как у нас много игр, хватит работы для двоих вполне.



Мы искали специалиста на протяжении года. У нас хорошие отношения со многими клубами Европы, получили ряд рекомендаций, провели несколько консультаций, например, с тренерами из Испании. Решили остановить свой выборе на Джоне. Он работал в Премьер-Лиге, в Чемпионшипе, у него большой опыт. Он большой специалист, который, я уверен, усилит наш штаб.



Не могу сказать, что он пришел с целью, чтобы стало меньше травм. У всех травм разные причины. У нас не очень большая обойма, нагрузка на некоторых футболистов распределилась неравномерно. Кто-то получил травму в сборной, кто-то только восстанавливается после тяжелых травм. Это рабочая ситуация, которую можно было спрогнозировать. Но мы рады тому, что Джон с нами", - передает слова Мусаева корреспондент Rusfootball.info.