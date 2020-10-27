Олич рассказал, почему российские игроки неохотно уезжают в Европу

"Братья Березуцкие и Игнашевич вместе начинали и заканчивали карьеру, таков их менталитет. Они всегда говорили, что никогда не уйдут из ЦСКА - там было хорошо, они играли за свой клуб, жили хорошо, серьезно зарабатывали. И у них никогда не было амбиций уехать за границу или попробовать силы на другом уровне.
Помню, когда Юрию Жиркову поступило предложение от "Челси", все были довольны, кроме него. А потом он говорит всем, что не хочет ехать в Англию. Такие это ребята, таков менталитет игроков в России. Поэтому меня совсем не удивляет, что Акинфеев, братья Березуцкие или Игнашевич всю карьеру провели в ЦСКА и никуда не ушли", - цитирует Олича 24sata.hr.
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Фото: сборная Хорватии
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