Ранее иск против Широкова подал арбитр, на которого футболист напал во время любительского матча. Широков несколько раз ударил судью, пострадавший снял побои в больнице.
"Сейчас дело находится на стадии направления в суд. Пока дата предварительного слушания неизвестна. Было ли дело переквалифицировано? Нет", — цитирует адвоката Sport24.
Адвокат Широкова: сейчас дело находится на стадии направления в суд
Вадим Лялин, адвокат бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, рассказал о судебном разбирательстве.
Фото: ТАСС
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