Нападающий получил травму на одной из тренировок, он повредил менис. Ранее сообщалось, что он пропустит около трёх недель. Но в "Спартаке" рассчитывают, что нападающий сможет восстановиться быстрее.
Мы уверены, что Александр восстановится раньше. Надеемся, что завтра он будет тренироваться наравне со всеми. Что касается его участия в матче против "Ростова", этим вопросом будут заниматься врачи и тренерский штРИА "Новости"аб", - цитирует Газизова РИА "Новости".
Газизов: уверены, что Соболев восстановится раньше
Гендиректор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о восстановлении форварда команды Александра Соболева.
Фото: Sportbox
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