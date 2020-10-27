"Сейчас пошла новая волна жалоб от клубов на судейство. Логика простая: почему "Спартаку" можно, а нам нельзя?
Все команды увидели, что это работает, посмотрели на Федуна и решили: мы хотим, чтоб нас судили так же. Посмотрите, игроки "Спартака" стали молчать, не бегают по полю за арбитром, а Тедеско уже может спокойно попивать водичку на скамейке и не дёргаться. Судьи не тянут "Спартак" за уши после угроз Федуна, но больше и не ошибаются против него", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Напомним, что владелец "Спартака" Леонид Федун после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и "Сочи" (2:2), в котором арбитр Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота москвичей в концовке встречи, пригрозил снять команду с чемпионата России из-за плохого судейства.
После 12-и туров "Спартак" под руководством Доменико Тедеско с 27-ю очками занимает 1-е место в чемпионате России.
31 октября красно-белые на своем поле будут принимать "Ростов", возглавляемый Валерием Карпиным, в рамках 13-го тура РПЛ. Начало матча - в 16:30 по Москве.
Арбитр Федотов: судьи не тянут "Спартак", но больше и не ошибаются против него
Футбольный судья Игорь Федотов высказался о работе арбитров в последних матчах "Спартака" в РПЛ.
Фото: Дмитрий Медведев/callisto-foto
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