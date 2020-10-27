"Потихоньку уже начинаю работать с мячом. Прошло уже два месяца, в скором времени начну больше работать на "физику", давать нагрузку. Пока же все в легком режиме: реабилитация, бег, бассейн", - сказал Баринов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, что Баринов получил повреждение в первом тайме матча 4-го тура РПЛ сезона-2020/2021 с московским "Спартаком". У 24-летнего футболиста был диагностирован разрыв крестообразной связки.
"Локомотив" с 21 очком после 12-и туров занимает 4-е место в Российской Премьер-Лиге.
Полузащитник "Локо" Баринов рассказал о реабилитации после травмы
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал восстановление после операции на крестообразной связке.
Фото: ФК "Локомотив"
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