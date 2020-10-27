"О чем писали в чате команды? После "Ротора" было паническое состояние у ребят. Но нужно собраться, "Бавария" — самый сильный клуб в мире, нужно показать все свои сильные качества", — сказал Баринов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, что встреча "Локомотива" и "Ротора" завершилась победой волгоградской команды со счетом 2:1. После 12-и туров "железнодорожники" имеют в своем активе 21 очко и занимают 4-е место в РПЛ.
В эти минуты "Локомотив" проводит матч с "Баварией" в Лиге чемпионов. Мюнхенский клуб впереди со счетом 1:0.
Баринов: у футболистов "Локо" было паническое состояние после поражения от "Ротора"
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о реакции футболистов московского клуба на поражение в матче 12-го тура РПЛ с "Ротором" (1:2).
Фото: Global Look Press
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