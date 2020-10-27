Сообщается, что бразилец обследовался в Германии. Игрок получил повреждение боковой связки колена. Лечение и реабилитация займут 2-3 недели.
У Азмуна диагностирована ангина. В ближайшие дни иранец начнет тренироваться индивидуально для поддержания физической формы.
Напомним, что завтра, 28 октября, в рамках 2-го тура группового этапа ЛЧ "Зенит" встретится с дортмундской "Боруссией". Матч начнется в 23:00 по Москве.
Источник: официальный сайт ФК "Зенит"
У Азмуна диагностирована ангина, а Малком пропустит до 3 недель из-за травмы связки колена
Стали известны характеры травм футболистов "Зенита" Малкома и Сердара Азмуна.
Фото: ФК "Зенит"
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