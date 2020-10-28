Специалист хочет вернуться к данному вопросу во время зимней паузы.
Ранее гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов после победы команды над "Краснодаром" (3:1) в РПЛ сообщил, что руководство клуба предложило Тедеско подписать новый контракт. Текущее соглашение Доменико со "Спартаком" истекает по окончании текущего сезона.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Тедеско решил отложить вопрос о продлении контракта со "Спартаком" до зимней паузы
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пока предпочитает не обсуждать вопрос продления контракта с московским клубом.
Фото: ТАСС
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