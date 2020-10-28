Сегодня, 28 октября, тренеру исполнилось 75 лет. Ранее он тренировал "Крылья Советов", "Анжи" и другие клубы. В настоящее время Гаджиев занимается развитием футбола в Дагестане, хоть и отошёл непосредственно от тренерской деятельности.
"Жалею ли я о чем-то? Жалеть, наверное, не стоит. Единственное, что могу сказать, мог достигнуть большего. С точки зрения результатов. Ошибок, конечно, совершил много, порой в омут с головой лез… Хотя вроде по мне этого не скажешь", — приводит слова Гаджиева Sportbox.
Гаджиев: мог достичь большего в карьере
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о собственной тренерской карьере.
Фото: Sportbox
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